La definizione e la soluzione di: Il turista in spiaggia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Bagnante

Curiosità/Significato su: Il turista in spiaggia Tennis da spiaggia turisti e in quanto tale privo di regole particolari, finché nel 1996 il dott. Giandomenico Bellettini fissò le regole odierne del tennis da spiaggia 8 ' (991 parole) - 18:19, 27 mar 2021

