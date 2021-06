La definizione e la soluzione di: Sportivo che si misura in cinque specialità. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 10 lettere : Pentatleta

Curiosità/Significato su: Sportivo che si misura in cinque specialita Biliardo all'italiana (sezione Specialità di gioco all'italiana) definizione comunemente attribuita a una serie di specialità di gioco del biliardo di origine italiana. Le specialità del biliardo all'italiana giocate con la 23 ' (3 251 parole) - 06:54, 25 feb 2021

Altre definizioni con sportivo; misura; cinque; specialità; Cuor di sportivo; Sportivo d'eccezione; Recupero sportivo; Direttore Sportivo; Misura di lunghezza; La misura della vita; Ci misura la pressione; Il prefisso che vale oltre misura; Combatterono le Cinque Giornate; Apre Il Cinque Maggio EI; La differenza tra quattro e cinque; Splendori... di cinque anni; Nuotatore che eccelle in una specialità; Specialità natalizia ligure; Frutta candita che è una specialità di Cremona; Specialità siciliane; Ultime Definizioni