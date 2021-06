La definizione e la soluzione di: Spara sempre in aria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 10 lettere : Contraerea

Curiosità/Significato su: Spara sempre in aria AGM-114 Hellfire (categoria Missili aria-superficie) and foRgEt missile (missile elilanciato Spara e dimentica). Le prime versioni non erano effettivamente "Spara e dimentica", capacità che è stata raggiunta 8 ' (816 parole) - 00:21, 21 giu 2019

Altre definizioni con spara; sempre; aria; Alcune sparano piumini; L'artiglieria che spara in aria; Spara alla partenza; La figura su cui si spara; Bisogna sempre guardarla in faccia; E' sempre pronto a fuggire; L'anagramma di tenera... dura per sempre; Un albero sempreverde; La seconda epoca dell'era terziaria; Fu avversaria di Atene; Confina con la Bulgaria e l'Ungheria; Maria... senza testa! Aria;