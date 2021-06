La definizione e la soluzione di: In quello aereo si vola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Spazio

Curiosità/Significato su: In quello aereo si vola Teoria del complotto sulle scie chimiche dovute all'espansione dell'aria, provocata dal veloce moto di un aereo, quando vola in atmosfera molto umida. La temperatura dell'aria più favorevole è 56 ' (6 261 parole) - 07:41, 26 apr 2021

Altre definizioni con quello; aereo; vola; Quello di castagno è amarognolo; C'è anche quello di mele; E caratteristico quello del cuculo; Né questo né quello; L'aereo di Ali Babà; Grosso aereo a reazione; Modello di aereo telecomandato; I viaggi in aereo a basso prezzo; Un numero volante; Scivola sulle rapide; L'uomo al volante; Frivola, piena di sé;