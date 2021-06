La definizione e la soluzione di: Si portano... in spalla. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Zaini | Sci

Curiosità/Significato su: Si portano... in spalla spalla Disambiguazione – Se stai cercando altri significati, vedi spalla (disambigua). In anatomia umana, la spalla è una regione di unione tra l’arto superiore e il 44 ' (4 028 parole) - 11:27, 29 apr 2021

