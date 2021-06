La definizione e la soluzione di: Messa in mare in cantiere. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Varate

Curiosità/Significato su: Messa in mare in cantiere Festa della Sensa (sezione Lo sposalizio del mare) Impero. In occasione di questa festa si svolgeva il rito dello sposalizio del mare in cui simbolicamente si ribadiva il predominio di Venezia sul mare. Secondo 11 ' (1 211 parole) - 17:38, 22 mar 2021

Se sono troppi, guastano la Messa; Messaggio che arriva sempre senza busta; Dice Messa ogni giorno; Messaggio sui social; Amare profondamente; Impregna l'aria al mare; Concorrono a formare il fatturato; Steven, l'attore interprete di Trappola in alto mare; Il cantiere con i muratori; Guasti alla nave riparati in cantiere; Usciti dal cantiere navale; Sovrintende al cantiere edile;