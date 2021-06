La definizione e la soluzione di: Un meeting sportivo tenuto in spazi coperti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Indoor

Curiosità/Significato su: Un meeting sportivo tenuto in spazi coperti Centro tecnico federale Luigi Ridolfi (categoria Impianti e centri di allenamento sportivo d'Italia) posti collocata all'interno dell'albergo; un ristorante: la struttura dispone di spazi per circa 150 coperti; un bar; la palazzina "Ferruccio Valcareggi": 20 ' (2 008 parole) - 10:58, 24 mag 2021

Altre definizioni con meeting; sportivo; tenuto; spazi; coperti; La fine del meeting; Un meeting al coperto; Sportivo che si misura in cinque specialità; Cuor di sportivo; Sportivo d'eccezione; Recupero sportivo; Ottenuto in omaggio; Un sì ottenuto con insistenza; Locuzione ricercata, ma vuota di contenuto; E' contenuto nelle ossa; Lo studio della vita dell'uomo nello spazio; Spazi di tempo; Spaziosi ingressi di edifici; Lo è una stanza spaziosa; Terreni ricoperti di sassi; E' scritto sulla copertina; Ricoperti da un caldo vello; Il solco su certe copertine;