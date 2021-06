La definizione e la soluzione di: Il magistrato che non manca nei gialli inglesi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Coroner

Curiosità/Significato su: Il magistrato che non manca nei gialli inglesi Ritratto di donna velata (categoria Miniserie televisive gialle) sceneggiati gialli-fantastici prodotti dalla Rai in quel periodo quali A come Andromeda, ESP, Il fauno di marmo, Gamma e soprattutto Il segno del comando 14 ' (1 747 parole) - 15:34, 6 mag 2020

Altre definizioni con magistrato; manca; gialli; inglesi; Un magistrato di Roma antica; Lo istruisce un magistrato; Un magistrato inglese che indaga; Un alto magistrato; Non manca nei gruppi rock; Mancano alla parola data; Manca alla parola data; A questi la fantasia non manca!; Iniziali dell'attore Giallini; Un Giorgio autore di gialli; Il Rocco protagonista dei gialli di Manzini; Iniziali di Giallini, l'attore; La fine per gli Inglesi; I chilometri degli Inglesi; E' uno per gli Inglesi; Il castello in Scozia residenza estiva dei sovrani inglesi; Ultime Definizioni