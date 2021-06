La definizione e la soluzione di: Gli studiosi come Alberoni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Sociologi

Curiosità/Significato su: Gli studiosi come Alberoni Castel Romano ai Sacchetti con titolo di marchesato. Acquistato dal cardinale Giulio Alberoni, nel 1731 avviò la bonifica del territorio intorno, la costruzione di un 3 ' (417 parole) - 18:23, 2 mag 2021

