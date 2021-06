La definizione e la soluzione di: E' duro per i prigionieri. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Carcere

Curiosità/Significato su: E duro per i prigionieri Campo di concentramento di Mauthausen (sezione Sistema di codifica dei contrassegni dei prigionieri) il pretesto per uccidere; molto usati per le esecuzioni erano anche i cani, addestrati a sbranare i prigionieri a comando. 2 500 prigionieri provenienti 138 ' (15 790 parole) - 17:34, 21 mag 2021

