La definizione e la soluzione di: Correggere... in mezzo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : EG

Curiosità/Significato su: Correggere... in mezzo Unità di misura inerziale inerziali. Su un aeromobile per esempio, permettono di controllare e correggere le tre accelerazioni angolari di beccheggio, rollio e imbardata. Successivamente 2 ' (162 parole) - 14:08, 4 ott 2020

Altre definizioni con correggere; mezzo; In mezzo a Pisa; In mezzo alla Scozia; Mezzo maiale; In mezzo all'astuccio; Ultime Definizioni