La definizione e la soluzione di: Il Clark che si trasforma in Superman. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Kent

Curiosità/Significato su: Il Clark che si trasforma in Superman Smallville (serie televisiva) (categoria Serie televisive di Superman) per un totale di 217 episodi in 10 stagioni. Fa parte dell'universo multimediale legato alle avventure di Superman, benché si distacchi dalle avventure del 50 ' (6 162 parole) - 11:25, 18 apr 2021

Altre definizioni con clark; trasforma; superman; Storico film di Frank Capra con Clark Gable; Trasformano l'asta in lastra; Trasforma il grano in farina; Trasforma un padre in nonno; Trasformava in oro tutto ciò che toccava; Krypton è quello natale di Superman; Kal_: è il nome di nascita di Superman; __ Kent: è Superman; Ultime Definizioni