La definizione e la soluzione di: Apporre un segno per visto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Siglare

Curiosità/Significato su: Apporre un segno per visto Monogramma di Cristo vigilia della battaglia al Ponte Milvio l'ordine di Apporre sugli scudi dei suoi soldati un "segno celeste di dio". Al termine della giornata le sue schiere 12 ' (1 347 parole) - 03:18, 16 gen 2021

