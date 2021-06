La definizione e la soluzione di: Apparecchi per inspirare. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Inalatori

Curiosità/Significato su: Apparecchi per inspirare Polmone d'acciaio riesce a trovare: narici e bocca. In questo modo il paziente riesce a inspirare grazie a un'espansione indotta della gabbia toracica. Questa fase viene 15 ' (1 596 parole) - 15:48, 22 mag 2021

