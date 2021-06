La definizione e la soluzione di: Uno al quale brilla la lampadina in testa!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Ideatore

Altre definizioni con quale; brilla; lampadina; testa; Una voragine della quale non si vede il fondo; L'addetto al quale si chiede il pieno; Sta per al quale o ai quali; Sta per al quale o ai quali; Brilla per poco; Brilla nelle notti serene; Rendere brillanti le scarpe; Brillantissima stella; Edison lo fu della lampadina a filamento; Fa accendere la lampadina; In testa all'asino; In testa al vampiro; In testa all'ultimo; Testa di _ : un colore scuro delle scarpe; Ultime Definizioni