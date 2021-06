La definizione e la soluzione di: Una presa per chiavette. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : USB

Curiosità/Significato su: Una presa per chiavette Cambio (meccanica) ( Cambio a presa diretta) riposo, bisogna forzare il rientro all'interno del supporto delle piccole chiavette che, spinte da alcune molle contro il manicotto, servono normalmente a 48 ' (6 364 parole) - 13:30, 15 mar 2021

