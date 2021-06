La definizione e la soluzione di: Si tritano per il pesto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Agli

Curiosità/Significato su: Si tritano per il pesto Tristan Thompson Tristan Trevor James Thompson (Brampton, 13 marzo 1991) è un cestista canadese, professionista nella NBA con i Boston Celtics. Tristan è nato a Brampton 8 ' (418 parole) - 12:18, 30 apr 2021

Altre definizioni con tritano; pesto; Si tritano con la mezzaluna; Buio pesto, oscurità profonda; E' pesto a notte fonda; Per il pesto alla genovese; Nel sugo e nel pesto; Ultime Definizioni