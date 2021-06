La definizione e la soluzione di: Sono pari in prova. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : RV

Curiosità/Significato su: Sono pari in prova prova di trazione In scienza dei materiali, la prova di trazione (o prova di trazione uniassiale) è una prova di caratterizzazione dei materiali che consiste nel sottoporre 12 ' (1 588 parole) - 10:38, 4 feb 2021

Altre definizioni con sono; pari; prova;