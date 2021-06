La definizione e la soluzione di: Si raccomanda a chi va per le lunghe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Brevità

Curiosità/Significato su: Si raccomanda a chi va per le lunghe Caterina da Siena (categoria Persone con le stigmate) si tenne a Firenze nel 1374. C'era chi accusava Caterina di tendenza a un protagonismo fuori degli schemi tradizionali, che non competevano certo a una 37 ' (4 255 parole) - 07:08, 26 mag 2021

