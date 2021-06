La definizione e la soluzione di: La pasta per la millefoglie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Sfoglia

Curiosità/Significato su: La pasta per la millefoglie millefoglie dolce tipico della cucina francese. Tradizionalmente il millefoglie è composto da tre strati di pasta sfoglia, che si alternano con due strati di crema pasticciera 4 ' (406 parole) - 22:30, 22 mag 2021

