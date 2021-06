La definizione e la soluzione di: La paga per 60 minuti. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Oraira

Curiosità/Significato su: La paga per 60 minuti Canoa polo protetta da un giocatore che usa la pagaia, sollevandola perpendicolarmente all'acqua, per parare i tiri. La palla è la medesima che si usa in pallanuoto 14 ' (1 859 parole) - 01:03, 22 gen 2021

Altre definizioni con paga; minuti; Si spingono con la pagaia; Lo paga chi affitta un'auto; Si deve pagare alla scadenza; La paga il convittore; Suffisso diminutivo femminile; Diminutivo di Giovanna; Diminutivo femminile; Il Pacino della pellicola 88 minuti; Ultime Definizioni