La definizione e la soluzione di: Dà il nero per un risotto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Seppia

Curiosità/Significato su: Da il nero per un risotto risotto al nero di seppia Il risotto al nero di seppia è un piatto tipico della cucina veneziana, diffuso anche in altre cucine del mediterraneo (per esempio l'arroz negro spagnolo) 2 ' (193 parole) - 17:45, 31 ago 2020

