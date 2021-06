La definizione e la soluzione di: Medicine per tutti i mali. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Panacee

Curiosità/Significato su: Medicine per tutti i mali Medicina legale leggi e norme, questi attinsero alla medicina per trarre nozioni utili per la loro legislazione. Prime tracce di medicina legale si riscontrano a partire dal 61 ' (8 091 parole) - 12:25, 26 set 2020

