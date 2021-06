La definizione e la soluzione di: Macchine per lavorare pezzi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : Torni

Curiosità/Significato su: Macchine per lavorare pezzi Macchina a controllo numerico Le Macchine a controllo numerico (MCN), in lingua inglese computerized numerical control machine, sono Macchine utensili che utilizzano un controllo numerico 10 ' (1 323 parole) - 10:15, 21 mag 2021

