La definizione e la soluzione di: L'anagramma di tenera... dura per sempre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Eterna

Curiosità/Significato su: L anagramma di tenera... dura per sempre Personaggi di Una mamma per amica $ per incidere il loro primo disco. È a questo punto che l'unità del gruppo viene messa davvero a dura prova: Zach è infatti in preda a dei colpi di testa 88 ' (13 657 parole) - 08:06, 30 mag 2021

Altre definizioni con anagramma; tenera; dura; sempre; L'anagramma di immorale: memorial Mariella malumore; Anagrammata dà ali e ila; Nome femminile che si anagramma con dai; L'anagramma di... si; Un parente in tenera età; Una tenera piantina; Da tenera diventa avanzata; Tenera con gli infelici; Procedura burocratica; Durare senza dare; Una stagione che dura un giorno; Gigli che durano un giorno; Un albero sempreverde; Messaggio che arriva sempre senza busta; Cade sempre in primavera; Uno sempre imbronciato; Ultime Definizioni