La definizione e la soluzione di: Un importante porto a nord di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : Boston

Curiosità/Significato su: Un importante porto a nord di New York New York New York (disambigua). Disambiguazione – "New York City" rimanda qui. Se stai cercando altri significati, vedi New York City (disambigua). New York City 139 ' (12 258 parole) - 11:52, 31 mag 2021

Altre definizioni con importante; porto; nord; york; Importante nodo ferroviario vicino a Cortona; Importante rete metropolitana parigina; Importante arteria; Un importante articolo del gioielliere; Un porto ligure; Trattamento di Fine Rapporto; Porto calabrese affacciato sullo lonio; Va di porto in porto; Alessandro _: Benvenuti al Nord; Sommo dio nordico; Aggettivo di una barriera... a nord dell'Australia; Fronteggia il nord; Il centro di New York attraversato dalla 5 Strada; Un quartiere e un ponte di New York; Radio __ Music Hall: teatro di New York; Ricco museo di New York. Moma; Ultime Definizioni