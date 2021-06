La definizione e la soluzione di: Gli show come X Factor. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Talent

Curiosità/Significato su: Gli show come X Factor X Factor (Italia) X Factor è la versione italiana del talent show musicale di origine britannica The X Factor. Le prime quattro edizioni sono andate in onda su Rai 2, mentre 51 ' (3 311 parole) - 17:25, 1 giu 2021

Un cantante che è stato giudice di X Factor;