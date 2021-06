La definizione e la soluzione di: Già previsto come sicuro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Scontato

Curiosità/Significato su: Gia previsto come sicuro Elezioni regionali in Calabria del 2021 presidente facente funzioni Spirlì ha dichiarato di non essere sicuro della data prevista per le votazioni, per l'evolversi della pandemia di COVID-19 in 9 ' (852 parole) - 21:45, 16 apr 2021

Altre definizioni con previsto; come; sicuro; Non previsto, accidentale; Assolutamente non previsto; Un ostacolo del tutto imprevisto; Un idrocarburo usato come solvente; Frutto conosciuto anche come kumquat; Vale come arci e iper; Un frutto come il chinotto; Malsicuro, barcollante; Il più sicuro è integrale; Sicuro, indubbio; Chi lo strappa è sicuro di essere promosso; Ultime Definizioni