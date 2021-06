La definizione e la soluzione di: Essenza per profumi ricavata dai fiori d'arancio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : Neroli

Curiosità/Significato su: Essenza per profumi ricavata dai fiori d arancio Citrus × bergamia (sezione profumi e dopobarba) 1.500 ettari, con una produzione media di 100.000 kg di Essenza. Per ottenere un kg di Essenza occorrono 200 kg di frutti. La produzione di bergamotto 30 ' (3 460 parole) - 00:39, 26 mag 2021

