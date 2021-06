La definizione e la soluzione di: Il centro di New York attraversato dalla 5 Strada. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Manhattan

Curiosità/Significato su: Il centro di New York attraversato dalla 5 Strada Brooklyn ( Contea di Kings (New York)) della città statunitense di New York. Ha una popolazione di circa 2,6 milioni di persone. Fu annessa alla città di New York nel 1898; nonostante ciò continua 14 ' (1 307 parole) - 22:50, 30 mar 2021

Altre definizioni con centro; york; attraversato; dalla; strada; L'argomento al centro d'una annosa discussione; Il centro di Tebe; La colonnina al centro degli incroci stradali; Collocarsi... al centro; Un quartiere e un ponte di New York; Radio __ Music Hall: teatro di New York; Ricco museo di New York. Moma; Ha sede a New York; Uccello dalla cresta di piume gialle; Si ottiene dalla jacaranda; Risulta dalla classe; Si distilla dalla melassa; Un fuoristrada da città; Nel suo repertorio cè Strada facendo; La colonnina al centro degli incroci stradali; Strada consolare romana; Ultime Definizioni