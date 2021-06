La definizione e la soluzione di: Si canta in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : Inno

Curiosità/Significato su: Si canta in piedi Akathistos poema dedicato alla Vergine Maria che, nella liturgia bizantina, si canta in piedi il quinto sabato della Quaresima. Ermanno M. Toniolo (cur.), Akathistos 1 ' (120 parole) - 19:07, 12 nov 2020

