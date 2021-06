La definizione e la soluzione di: Cambiano i pesci in pulci. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : UL

Curiosità/Significato su: Cambiano i pesci in pulci Daphnia piccoli crostacei cladoceri planctonici. Sono noti comunemente col nome di pulci d'acqua, a causa del loro stile di nuoto. Sono lunghi da 0,2 a 5 mm e vivono 8 ' (928 parole) - 19:50, 29 gen 2020

