La definizione e la soluzione di: Si calzano in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Scarponi

Curiosità/Significato su: Si calzano in montagna Monte Isola rientrare per un sentiero impegnativo a Peschiera. In alternativa si può proseguire verso calzano e rientrare lungo la strada asfaltata che costeggia il lago 13 ' (1 412 parole) - 10:10, 27 mag 2021

