La definizione e la soluzione di: Ha le cabine in montagna. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Funivia

Curiosità/Significato su: Ha le cabine in montagna Funivia (sezione Le funi) i cui veicoli, costituiti da cabine o piattaforme, risultano sospesi ad una fune e vengono trainati da un'altra fune. Le funivie sono utilizzate soprattutto 31 ' (4 142 parole) - 18:25, 1 giu 2021

Altre definizioni con cabine; montagna; Ha piccole cabine per sciatori; Leone di montagna; Vengono impiegati in azioni di salvataggio in alta montagna; Un.. buco nella montagna; Tempeste di montagna; Ultime Definizioni