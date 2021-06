La definizione e la soluzione di: Aiutati a tenersi in piedi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : Sorretti

Curiosità/Significato su: Aiutati a tenersi in piedi Gaio Giulio Cesare (categoria Voci in vetrina - sovrani) romani a non aderire alla congiura fu Cicerone, che, pur essendo amico di Bruto e sperando nell'eliminazione del tiranno Cesare, decise di tenersi fuori 166 ' (19 017 parole) - 17:11, 22 mag 2021

Altre definizioni con aiutati; tenersi; piedi; Aiutati ad attuare i piani; Mantenersi in esercizio; Ritenersi, considerarsi; Consonanti in piedi; Se è vuoto non sta in piedi; Posto in piedi; Vivono ai piedi dell'Acropoli; Ultime Definizioni