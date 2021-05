La definizione e la soluzione di: Li seguono in salita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : TA

Curiosità/Significato su: Li seguono in salita Ueli Steck (sezione Salite himalayane) dopo quelli del 2007 e 2008. Per questa salita ha vinto il secondo Piolet d'Or. Nell'estate 2015 compie la salita di tutti e 82 i quattromila delle Alpi 19 ' (1 768 parole) - 23:49, 13 ago 2020

Altre definizioni con seguono; salita; 13, Ci seguono in cucina; Ci seguono... in velocità; Si susseguono nei break pubblicitari; Molti seguono quella dissociata; La risalita della classifica; Ripidissima salita; Li precedono in salita; Strade in ripida salita; Ultime Definizioni