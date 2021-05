La definizione e la soluzione di: Scorsa, finita in un unico luogo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : Confluita

Curiosità/Significato su: Scorsa, finita in un unico luogo Campionato italiano di calcio ( Campionato a girone unico) società del Sud, inquadrate in un girone unico, furono invece scelte fra quelle intermedie nelle classifiche della scorsa Prima Divisione, tolte le tre 103 ' (10 340 parole) - 17:19, 27 mag 2021

Altre definizioni con scorsa; finita; unico; luogo; Una notte trascorsa a Paris; E definita maestra... ma quel che insegna è spesso totalmente ignorato; La mezza è indefinita; L'unico organo interno che può rigenerarsi; L'unico tennista che ha vinto otto volte Wimbledon; L'unico che possa afferrare la palla al balzo; Professa una religione con un unico dio; Il capoluogo del dipartimento del Calvados; Un avverbio di luogo; _ a luogo: complemento grammaticale; Lhasa ne è il capoluogo; Ultime Definizioni