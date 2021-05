La definizione e la soluzione di: A questi la fantasia non manca!. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Sognatori

Curiosità/Significato su: A questi la fantasia non manca! Gianni Rodari (categoria Voci non neutrali - scrittori) della fantasia del 1973, sua opera principale, uno fra i principali teorici dell'arte di inventare storie. Gianni Rodari nacque il 23 ottobre 1920 a Omegna 29 ' (3 933 parole) - 10:06, 26 mag 2021

