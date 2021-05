La definizione e la soluzione di: In quella glaciale la Terra era freddissima. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : Era

Curiosità/Significato su: In quella glaciale la Terra era freddissima Oceania detta "Sahul" Quando il livello del mare era più basso, durante il Pleistocene incluso l'ultimo massimo glaciale, circa 18 000 anni prima di Cristo, tutti 18 ' (1 993 parole) - 19:05, 26 mag 2021

