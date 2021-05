La definizione e la soluzione di: Notizia diffusa per saggiare l'opinione pubblica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 12 lettere : Ballon D'Essai

Curiosità/Significato su: Notizia diffusa per saggiare l opinione pubblica Guerra d'Etiopia costruire una ferrovia che collegasse la Somalia all'Eritrea. La Notizia dell'accordo fu però diffusa da Londra, irritando i governi francese ed etiopico; quest'ultimo 181 ' (25 015 parole) - 12:37, 16 mag 2021

Altre definizioni con notizia; diffusa; saggiare; opinione; pubblica; I notiziari radio; I notiziari RAI; Sconfessare la notizia; E’ d’oro quello assegnato da Striscia la notizia; La Stella diffusa birra chiara del Belgio; Si dice di un'opera diffusa attraverso canali inconsueti; Diffusa caffettiera per uso domestico; Una diffusa bevanda che si vende anche in lattine; Opinione personale; Sembrare.. un'opinione; Avere un'opinione; Pubblica le guide verdi; L'undicesimo mese del calendario repubblicano francese; Una sigla da sanità pubblica; Isola che appartiene alla Repubblica dello Yemen; Ultime Definizioni