Soluzione 5 lettere : Esano

Curiosità/Significato su: Un idrocarburo usato come solvente Diluente nitro ( solvente nitro) prevalenza di idrocarburi, esteri ed alcoli a basso peso molecolare, e in genere a bassa percentuale o assenza di clorurati. Viene usato come solvente nell'industria 1 ' (197 parole) - 15:59, 11 lug 2016

