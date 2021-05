La definizione e la soluzione di: In dieci sono pari. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : IC

Curiosità/Significato su: In dieci sono pari parità dello zero (sezione Perché zero è pari) additivo dell'insieme degli interi pari ed è l'elemento a partire dal quale tutti gli altri numeri naturali pari sono definiti ricorsivamente. Alcune applicazioni 62 ' (7 926 parole) - 23:50, 7 mag 2021

