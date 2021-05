La definizione e la soluzione di: La città dalle cento porte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità/Significato su: La citta dalle cento porte

Tebe (Egitto) ( Antica Tebe con la sua necropoli) [senza fonte] Tebe per i Greci, Uaset per gli Egizi, definita la Città dalle cento porte da Omero (Iliade IX, 383), fu edificata in una zona popolata almeno 22 ' (2 779 parole) - 16:55, 27 apr 2021