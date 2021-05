La definizione e la soluzione di: Canta in cantoria. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : Coro

Curiosità/Significato su: Canta in cantoria Canta che ti passa dolina: Canta che ti passa». In realtà la funzione terapeutica del canto è nota sin dall'antichità, e ha ispirato miti come quelli del cantore Orfeo. Restando 1 ' (154 parole) - 11:45, 21 gen 2021

