Soluzione 7 lettere : Collare

Curiosità/Significato su: Anello... per il cane L'anello di Re Salomone secondo la quale Re Salomone avesse un anello che gli permetteva di parlare con gli animali e capirne il linguaggio. Il libro tratta appunto del linguaggio 4 ' (458 parole) - 16:17, 12 dic 2020

