La definizione e la soluzione di: Aggettivo per il canarino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : Canterino

Curiosità/Significato su: Aggettivo per il canarino Malinois Malinois è un Aggettivo che può indicare: Pastore belga Malinois – una varietà di Pastore belga Malinois waterslager – una varietà di canarino da canto 214 byte (23 parole) - 10:03, 21 dic 2017

Altre definizioni con aggettivo; canarino; Aggettivo di una barriera... a nord dell'Australia; Aggettivo del tessuto rivestito dall'epidermide; Davanti ad un aggettivo, ne capovolge il significato; In fondo all'aggettivo; Le ha... uguali il canarino.