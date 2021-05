La definizione e la soluzione di: Un'espressione come un morto vivente. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : Ossimoro

Curiosità/Significato su: Un espressione come un morto vivente Essere senziente senziente" è un'espressione tecnica la cui massima diffusione investe un ambito storico determinato nella storia della lingua italiana. Tale espressione opera 16 ' (1 962 parole) - 08:12, 14 mag 2020

Altre definizioni con espressione; come; morto; vivente; Un' espressione dubbiosa; Espressione d'incertezza; Così sono detti i volti dall'espressione più triste; Espressione di concessione; Come dire quotidiani; Come dire proibito; I componimenti poetici come le barbare di Carducci; Come i pagamenti che... invitano a spendere; Smorto, senza energie; Il Nero non è Morto; Il Morto è in Palestina; Ce è uno Morto; Ogni essere vivente si trova meglio nel proprio; Un.. ritratto vivente; Una fotografia vivente; Un essere vivente; Ultime Definizioni