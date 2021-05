La definizione e la soluzione di: Una fibra sintetica che veniva prodotta in Italia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : Terital

Curiosità/Significato su: Una fibra sintetica che veniva prodotta in Italia Canapa (tessile) ( fibra di canapa) La fibra della canapa è una fibra tessile ottenuta dal floema dei fusti delle piante di Cannabis sativa. Prima dell'avvento del proibizionismo della cannabis 14 ' (1 854 parole) - 01:09, 16 feb 2021

