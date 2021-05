La definizione e la soluzione di: Scoloriti in volto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : Pallidi

Curiosità/Significato su: Scoloriti in volto Velo della Veronica (sezione Monastero del volto santo, Alicante, Spagna) diverse versioni. Consiste in un panno, presumibilmente di lino, in origine possesso di santa Veronica, nel quale è impresso un volto che si ritiene essere 29 ' (3 974 parole) - 18:44, 21 apr 2021

Altre definizioni con scoloriti; volto; Un involto di carta; E evoluto... senza volto; Volto, faccia; E' avvolto nella stagnola; Ultime Definizioni