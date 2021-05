La definizione e la soluzione di: In giugno e novembre. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : No

Curiosità/Significato su: In giugno e novembre 2010 ( giugno 2010) 12 giugno: in Slovacchia si svolgono le elezioni parlamentari. 25-26 giugno: ad Huntsville (in Canada) si svolge il 36º summit del G8. 26-27 giugno: a 27 ' (3 167 parole) - 17:02, 23 apr 2021

